Gebet lässt Lahme gehen

Folge 82 24 Minuten

Als Reisekoordinator von Open Doors war Peter schon in vielen Ländern unterwegs - und auch im intern als das "Paradies" bezeichneten Kuba. Er erzählt, was für Wunder in diesem Land geschehen können, wenn sich Christen vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber auch, wie stark die Verfolgung dann wird.