Der wahre Held

Folge 86 24 Minuten

"Seid offen für den Heiligen Geist", plädiert Reisekoordinator Peter immer wieder an seine Reisegruppen. In den Geschichten, die Peter aus der verfolgten Kirche mitbringt, wird deutlich, was passiert, wenn man diesem Aufruf folgt. Denn wenn man auf Gottes Stimme hört, kann man ihn hautnah erleben.