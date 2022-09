Ein Bett aus 3.000 Bibeln

Staffel 1 Folge 88 24 Minuten

Der gelernte Buchhalter Klaas fängt in den 1970ern an, für Open Doors Bibeln zu verfolgten Christen in Osteuropa zu schmuggeln. Als Hindernisse eine Lieferung an Christen verhindern, müssen er und seine Frau die Nacht im Auto verbringen, auf 3.000 Bibeln, mitten in einem Land, in dem Bibeln verboten sind...