1 Million Bibeln: Offene Türen in Russland

Staffel 1 Folge 92 24 Minuten

Jahre nach einer traumatischen Begegnung mit dem KGB ist sich Klaas, ehemaliger Bibelschmuggler bei Open Doors, unsicher, ob er jemals wieder in die Sowjetunion fahren will. Doch nach dem Zusammenbruch der UdSSR merkt das Team von Open Doors, dass sich die Lage ändert. Ein Plan wird geboren: Schafft Klaas es, Bibeln in ein russisches Arbeitslager, ein Gulag, zu bringen?