Spione in der Kirche

Folge 97 24 Minuten

Der Kommunismus fiel - und damit auch die Unterstützung Kubas durch die Sowjetunion. Was bedeutete das für die Christen in Kuba? Der Alltag wurde schwieriger, Spione saßen in den Gottesdiensten, Verfolgung wuchs - und gleichzeitig damit die Erweckung. Von den Folgen für das Leben der Christen in Kuba erzählt Klaas, ehemaliger Bibelschmuggler bei Open Doors.