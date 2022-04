Der Tod und seine Würde

Folge 24 25 Minuten

Jesus Christus wurde gemäß der Überlieferung in einer Grabhöhle beerdigt. Die christliche Bestattung war daher über Jahrhunderte die klassische Beerdigung. Der Körper sollte für die Auferstehung als Ganzes beigesetzt werden. Doch in den vergangenen Jahrzehnten sind neue Bestattungsformen und Grabarten in Mode gekommen. Über diese Trends und die Bewältigung von Trauer als christlicher Aufgabe spricht Volker Niggewöhner mit seinen Gästen: Pater Stefan Havlik OT und Björn Hanßler, Bestattungsunternehmer.