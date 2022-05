Wallfahrt kennt keine Grenzen - Das Menschenleben als Pilgerreise

Folge 26 25 Minuten

In der Wallfahrt findet unser Menschsein sinnenhaften Ausdruck. Wallfahrt bedeutet: Wir sind nicht am Ziel, wir sind unterwegs, zum Ziel, zur Quelle des Lebens. In den vielfältigen Wallfahrten unserer Tage äußert sich - oft unbewusst - eine tiefe Sehnsucht der Menschen nach Heil, Heilung und letztlich nach Gottes Nähe. Was das Wallfahren ausmacht und wie wir es für unser Glaubensleben fruchtbar machen können, erläutert Pater Martin Barta, Internationaler Geistlicher Assistent der Päpstlichen Stiftung KIRCHE IN NOT/ACN.