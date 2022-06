Was wäre die CDU ohne C?

Folge 25 25 Minuten

Die Wahlanalyse nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 hat in der CDU die Debatte um das "C" im Namen entfacht: Was ist noch christlich an der CDU? Und: Sollte man das C als "Markenauffrischung" nicht lieber streichen? "Auf keinen Fall", sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig. Für ihn sind die christlichen Werte der Markenkern der Partei. Moderation: André Stiefenhofer.