Christliche Strömungen in den USA (2/5): Historical Black Churches und klassische Protestanten

Folge 28 25 Minuten

Egal ob mit theologischen Trends und pastoralen Konzepten oder mit moderner geistlicher Musik und Lobpreis: Die USA geben auch in Europa oft den Ton an und die Trends vor. Dabei sind die Kirchenlandschaft und die Mentalität der Gläubigen nur bedingt mit europäischen Verhältnissen zu vergleichen. Diese Reihe stellt die wichtigsten US-amerikanischen christlichen Strömungen vor und erklärt die kulturellen und spirituellen Unterschiede zu Europa.Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung wäre ohne die starken afroamerikanischen Kirchen in dieser Form kaum denkbar gewesen. Experte Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der LMU München, beleuchtet den kulturellen und spirituellen Einfluss der "Historical Black Churches" und stellt die klassischen protestantischen Strömungen vor, wie sie die USA seit den Tagen der Pilgerväter mitgestaltet haben. Moderation: André Stiefenhofer.