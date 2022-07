Ronny Kokert

Ronny Kokert ist Kampfsport-Weltmeister und unterrichtet Kampfkunst. Als 2015 viele Geflüchtete nach Europa und dadurch auch nach Österreich kommen, möchte er helfen: "Sie hatten alles verloren, aber in den Augen habe ich diese Hoffnung und auch dieses Kämpferherz gesehen. Und ich habe ihnen damals erzählt, was ich beruflich mache, nämlich Kampfkunst zu unterrichten, und habe sofort gemerkt, dass ich diese jungen Männer da sehr gut erreiche." Und so beginnt er, Geflüchtete, bzw. "Angekommene" wie er sie nennt, in seiner eigenen Art der Kampfkunst zu unterrichten, dem "Shinergy". Dabei lautet sein Motto: "Kämpfen lernen, um nicht mehr kämpfen zu müssen und Frieden zu schaffen".