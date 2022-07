Christian Baron

Folge 205 19 Minuten

"Ein Mann seiner Klasse", so heißt das Buch, das Christian Baron über seine Kindheit geschrieben hat. Sie war geprägt von Armut, Alkoholismus und Gewalt. Dass er es als erster in seiner Familie geschafft hat, Abitur zu machen und zu studieren, sei keine Selbstverständlichkeit, so Baron. Mangelnde Unterstützung durch die Eltern, wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, keine Förderung durch die Lehrer führen dazu, dass Christian Baron keine Gymnasialempfehlung bekam, obwohl er ein guter Schüler war. Dass er studieren konnte, verdankt er seiner Tante, die dafür kämpft, dass er Abitur machen darf. Bildung macht einen Unterschied, davon ist Christian Baron bis heute überzeugt, aber auch ein aufmerksames Umfeld, dass auch die Kinder im Blick hat, die nicht so gute Startbedingungen haben wie andere.