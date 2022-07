Gerhard Trabert

Folge 206 19 Minuten

Seit über 30 Jahren setzt sich der Arzt Gerhard Trabert für Menschen ein, die in Not geraten sind. Sowohl in Mainz, mit seinem Verein "Armut und Gesundheit in Deutschland", als auch weltweit in den Kriegs- und Krisengebieten. "Ich kann an Bord eines Schiffes oder in Flüchtlingslagern oder in Krisenregionen als Arzt helfen. Und das sehe ich als meine Pflicht, als meine Verantwortung." Besonders die Situation von Flüchtlingen an den Grenzen Europas macht Trabert aktuell Sorgen. Der Mediziner möchte Mut machen, nicht die Augen vor dem Leid zu verschließen. Er ist überzeugt, dass sich Empathie lernen lässt. Bei "So gesehen" spricht er mit Moderator Julian Sengelmann über seine Erlebnisse.