Verschließ dem Feind die Tür

Staffel 1 Folge 291 26 Minuten

Es kann passieren, dass unsere Gedanken gefangen werden in Dingen, die Gott missfallen. Dann sehen wir Gottes Hilfe nicht mehr und Jesus gerät in den Hintergrund. Isolde Müller macht Mut, die Einfallstore zu schließen für das, was uns durcheinanderbringt.