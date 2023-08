Gottes Weg ist mein Weg - Ein Leben im Gehorsam (2/2)

Im zweiten Teil berichten Weggefährten, Pastor Andy Stanley und Prediger Louie Giglio, der in der First Baptist Church unter Charles Stanleys Lehren aufwuchs, was das Geheimnis von seinen Predigten ist, die so viele Menschen im Glauben voran bringen. Doch zu Beginn seiner Arbeit, gab es scharfen Gegenwind. Charles Stanley verstarb im April 2023.