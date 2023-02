Kingdom Come: Das göttliche Potenzial in dir! - So erkennst du Manipulation

Folge 132 26 Minuten

Glaube und vertraue ich Gott? Ja, aber meine Gefühle sagen etwas anderes. Werde ich durch meine eigenen Gedanken unbewusst manipuliert? Tobias Teichen stellt vier biblische Prinzipien vor und zeigt auf, wie man aus Gottes und nicht der eigenen Kraft ins Reich des Lichts kommt.