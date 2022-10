Brotkampf

Staffel 1 Folge 523 40 Minuten

Zunächst führt sie ein ganz normales Leben und hat ganz normale Pläne, beruflich und privat. Dann aber lernt sie Tass Sada kennen, einen ehemaligen Scharfschützen von Yassir Arrafat. Tass findet dann auf einzigartige Weise zum Glauben und konvertiert zum Christentum. Veronika Kager ist begeistert von seiner Arbeit "Hope for Ismael" und schließt sich Tass Sada an, um gemeinsam in der Welt der Muslime auf Jesus aufmerksam zu machen und zu ihm einzuladen. Heiko Bräuning nimmt die Zuschauer mit nach Bethlehem, in das sogenannte "Brothaus". Aber wo es um Brot geht, geht es auch um heftige Kämpfe. Warum? Das erklärt er in seiner Predigt.