Einsamkeit ist lebensgefährlich

Folge 373 40 Minuten

Einsamkeit ist lebensgefährlich! Heute mit einem Gespräch zwischen Lea Blattner und Pfarrer Heiko Bräuning! Wer Lea das erste Mal sieht, dem fallen ihre Narben an den Armen auf: tiefe Narben zeugen von tiefen Schnittverletzungen, die sie sich selbst zugefügt hat, weil sie mit dem großen Leid in ihrem Leben kaum zurecht kam. Eine Vergewaltigung und Suizidversuche hat Lea durchlitten, bis sie sich endlich an einen Strohhalm geklammert hat: den Glauben an Jesus. So kam sie langsam ins Leben zurück. Heute mit einer Predigt von Pfarrer Rainer Schmidt. Der Pfarrer und mehrfache Tischtennis-Paralympics-Goldmedaillengewinner nimmt auf seine unvergleichliche Art mit hinein in Grenzsituationen, aber auch in Hoffnungsvolles, das Grenzen überwindet.