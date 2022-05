Göttliche Prinzipien: Erfolgreich durch Säen und Ernten

Folge 119 28 Minuten

Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles schnell verändert, ganz nach dem Motto heute so und morgen so. Verändert Gott sich niemals? In der Bibel sagt er von sich selbst, dass er sich nicht ändert. Aber was genau bedeutet es für das Leben, wenn Gott sich nicht verändert? Diese Themenreihe soll dazu dienen, Gottes ewige Ideen und Prinzipien kennenzulernen und herauszufinden, welchen Einfluss sie auch noch heute auf das Leben haben. Gerade in stürmischen und unbeständigen Zeiten hat es etwas Beruhigendes, zu wissen, dass Gott sich nicht verändert. Thema heute: Gott ist immer der größere Geber!