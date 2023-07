Sonnenblumengelb - Ein Mädchen namens Tulsa

Die 9-jährige Tulsa ist sehr reif für ihr Alter und das muss sie auch sein, seit vor zwei Jahren ihre Mutter ums Leben kam und sie in keiner Pflegefamilie lange bleiben kann. Mrs. Jaylene vom Jugendamt staunt nicht schlecht, als Tulsa vorschlägt, dass sie bei ihrem Vater wohnen könnte. Tommy ist allerdings Alkoholiker mit Tablettenproblem und Todeswunsch. Sieht so ein sicheres Zuhause aus? Aber nirgendwo sonst ist Platz für das Mädchen. Wie gut, dass Tulsa ihre Bibel dabei hat - das Buch, in dem alle Antworten zu finden sind. Doch trägt diese Zuversicht auch bis zum Letzten?