Keylor Navas - Die wahre Geschichte des Champions League Siegers

1 Stunde 34 Minuten

Keylor Navas ist heute ein weltbekannter Fußballstar, doch sein Weg begann im ländlichen Costa Rica und niemand ahnte, was aus ihm werden würde. Trotz seines Erfolgs behielt Gott immer eine zentrale Position in seinem Leben. Der Film zeigt in beeindruckenden Bildern, die frühen Jahre des Weltstars.