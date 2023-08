Spanien um die Jahrhundertwende: Voller Enthusiasmus und Ideale beginnt Pedro Poveda seinen Dienst als Priester. Er bringt den armen, vergessenen Bewohnern der Höhlen von Guadix neben dem Evangelium auch Bildung und eine Zukunftsperspektive. Das marode Bildungssystem in Spanien will er durch die Gründung eines pädagogischen Zentrums auf christlicher Basis reformieren. Seine Theresianische Institution zur Lehrerausbildung hat großen Zulauf. Doch mit dem Erfolg kommt auch Missgunst anderer Gruppen auf. Die gesellschaftlichen Fronten in Spanien verhärten sich zunehmend und der Bürgerkrieg wirft bereits seinen Schatten voraus ...