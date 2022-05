Luis Palau - Die jungen Jahre des weltbekannten Predigers

1 Stunde 52 Minuten

Luis Palau (Gaston Pauls) wächst mit seinen Eltern und seinen sechs Geschwistern in Buenos Aires auf. Bereits früh verstirbt sein Vater - er muss seine Schule abbrechen und arbeiten, um seine Familie finanziell unterstützen zu können. Schon in jungen Jahren findet Luis durch den Evangelisten Billy Graham zum Glauben an Jesus Christus. Er verspürt den Wunsch, Menschen genau wie Graham das Evangelium zu verkünden und beginnt in seiner Jugend, auf den argentinischen Straßen zu predigen. Als er in die USA eingeladen und ihm dort ein theologisches Studium finanziert wird, weiß er noch nicht, dass dies der Beginn einer langen, einflussreichen Reise ist, an dessen Ende er als einer der bekanntesten Evangelisten Südamerikas in die Geschichte eingeht. Luis Palau verstarb am 11. März 2021.