Folge 2

Staffel 1 Folge 2 50 Minuten

Unterwegs auf dem Jakobsweg im Jahr 2001. Die fünf neuen Pilger-Freunde beschließen, gemeinsam weiterzuwandern. Als ein Auto schlingernd an ihnen vorbeirast, kommen in Roberto schlimme Erinnerungen an seinen Job als Feuerwehrmann hoch. Der Camino führt ihn auf einen schmerzhaften Weg. Raquel leitet der Camino in heimatliche Gegenden und ihre Freundinnen aus Kindertagen überraschen sie mit einem Junggesellinnenabschied. Außerdem versucht sie herauszufinden, was Yoon Soo bedrückt. Das führt beide schließlich zu einem überraschenden Schritt - und bei der Ankunft in Santiago de Compostela ist nichts mehr so, wie es war.