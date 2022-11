Folge 4

Staffel 1 Folge 4 50 Minuten

Winter 2006. Die Konflikte zwischen den Freunden lassen sich nicht so leicht beilegen. Luca erkennt, dass Yoon Soo eine heimliche Affäre hat, doch nicht mit der Person, die er vermutet hätte. Wird er es Raquel beichten? Auch Roberto geht es zusehends schlechter, bis er seine Symptome nicht mehr verstecken kann. Jana ist verzweifelt und vertraut ihr Geheimnis endlich Raquel an. Am Ende ist es aber ausgerechnet Luca, der sich um jeden kümmert. Aber kann er die Gruppe zusammenhalten, wo er doch selbst dringend so Hilfe braucht, um vom Alkohol loszukommen?