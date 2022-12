Schwester Bettina Berens: Vom Fußballprofi zur Nonne

Staffel 11 Folge 1104 25 Minuten

Vom Fußball ins Kloster ist es ein weiter Weg. Zumindest für Schwester Bettina Berens. Die Ordensfrau der Missionsschwestern des Heiligen Bluts ist ehemalige Fußballbundesligaspielerin. Aber auch in ihrem Leben als Schwester hat sie das Fußballspielen nicht losgelassen, denn für Frau Berens haben Fußball und Glaube viel gemeinsam. Wie sie dazu gekommen ist in den Orden einzutreten und was ihre Beziehung zu Gott mit ihrem verstorbenen Vater zu tun hat, erzählt sie Moderator Wolfgang Severin.