Zukunftsplan: Hoffnung - Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland

Dieses Jahr richten Frauen aus England, Wales und Nordirland den Gottesdienst des Weltgebetstages der Frauen aus. Im Fokus steht ein Vers aus dem Buch Jeremia, der an die Israeliten im Exil gerichtet war: "Gott hat einen Plan für uns und der heißt Hoffnung!" (Jer 29,11). Hoffnung trotz auswegloser Situationen und ungezählter Absagen, das ist die Botschaft, die die weltweite Frauenökumene in die Welt tragen möchte. Gottesdienst mit Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache.