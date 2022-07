Das Kloster als Handwerksbetrieb

Folge 41 25 Minuten

Nicht nur die Weitergabe des Glaubens haben sich Missionsorden zur Aufgabe gemacht. In den eigenen Werkstätten wurde all das gefertigt, was das Leben eines Klosters erforderte. Bei einem Streifzug durch das Klosterdorf Steyl erklärt Bruder Heinz Helf, was Missionare alles in Handarbeit schufen.