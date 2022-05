Staffel 1 Folge 2 45 Minuten

Maria musste mit ansehen, wie ihr Ehemann ihren Vater ermordete. Sie will Gerechtigkeit, doch Ur ist ein mächtiger Mann. In Nazareth weiß Jesus, dass die Zeit gekommen ist, den Willen seines Vaters zu tun. Die Menschen machen es ihm aber schwer. Unterdessen versucht Simon verzweifelt, seine kranke Schwiegermutter zu retten, doch das Opfer, das der Priester dafür verlangt, ist einfach zu teuer. In seiner Not lässt Simon sich auf einen zweifelhaften Auftrag ein.