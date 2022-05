Die Flucht

Maria beschließt, vor ihrem Mann zu fliehen. Doch während sie verzweifelt nach einem Weg sucht, ihm für immer zu entkommen, entdeckt er ihr Verschwinden schnell und macht sich auf die Jagd. Simon und Johannes sind erschüttert, dass sie gegen ihren Willen Mittäter in einem blutigen Anschlag auf römische Legionäre geworden sind. Doch den Lohn, den sie dafür erhalten haben, könnten sie dringend gebrauchen. In der Wüste macht Jesus unterdessen Bekanntschaft mit einem unangenehmen Zeitgenossen, der den Finger genau auf die wunden Punkte zu legen versteht, die Jesus selbst an seinem Auftrag und seinem Weg zweifeln lassen.