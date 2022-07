Unbequeme Wahrheiten: Darf ich eine Freundschaft beenden?

Folge 124 28 Minuten

Wenn man in der Bibel liest, findet man immer wieder Themen zu denen man unterschiedliche Aussagen lesen kann. Wie geht man mit den unterschiedlichen Aussagen um und was macht man wenn eine Aussage nicht mit den eigenen Vorstellungen zusammenpasst? Heute mit der Frage: Ist es in Ordnung eine Freundschaft zu beenden? Und vielleicht stößt man auch auf die ein oder andere unbequeme Wahrheit die einem zum Umdenken anregt.