im Dezember 2022: Herzlich willkommen! - Jesus Nachfolgen und Gastfreundschaft leben

Folge 43 14 Minuten

In dieser Sendung haben wir einen Experten für Gastlichkeit und Jesus Nachfolge live zugeschaltet. Schließlich bereiten wir uns im Laufe des Kirchenjahrs darauf vor, Jesus neu bei uns und in unseren Herzen willkommen zu heißen - darum geht es auch an Weihnachten!