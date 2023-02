im Februar 2023: "The Chosen" - eine besondere Serie

Folge 45 14 Minuten

Die neue Serie "The Chosen" hatte bereits 400 Millionen Zuschauer. Sie wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Zahlreiche Gemeinden bringen Predigtreihen über diese Serie. Was macht die Serie so besonders? Wie zeigt sie Jesus? Lukas Furch war am Set mit dabei und beantwortet die Fragen im Interwiev mit Matthias Brender.