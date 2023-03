im März 2023: Kinder lernen Jesus kennen

Folge 46 14 Minuten

Kennst du Jesus aus biblischen Geschichten in der Kindheit? Aus dem Konfirmandenunterricht? Oder vielleicht nur von einem Plakat am Straßenrand? Egal, welches Vorwissen du hast oder wie alt du bist: Du kannst Jesus kennen lernen. Welche Programme es für Kinder und Jugendliche gibt und was die Kids App zu bieten hat, erklärt Matthias Brender in dieser Sendung.