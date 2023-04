im April 2023: Licht in tiefster Dunkelheit

Folge 47 14 Minuten

In tiefster Dunkelheit scheint Gottes Licht besonders hell - so berichtet es Pastor Mykola Romanyuk. Noch immer herrscht Krieg und Vertreibung in der Ukraine. Aber gleichzeitig geschehen Wunder: Immer mehr Ukrainer finden zu Jesus und lassen sich taufen. Über Gottes Hilfe in schweren Zeiten und wie die aktuelle Lage in der Ukraine ist, darüber spricht Moderator Matthias Brender mit Pastor Mykola Romanyuk aus Irpin.