Wertschätzung, Verlässlichkeit und Fußball - Ein besonderes Haus, in dem Kinder immer willkommen sind

Folge 27 12 Minuten

Das JUKOMM in Mönchengladbach bietet zahlreiche offene Angebote für Kinder und Jugendliche, die vielfach nicht die besten Startbedingungen im Leben haben. Mittendrin ist Sr. Bettina, die auch ein ganz besonderes Talent hat, was sie beim Kicken mit den Kindern unter Beweis stellt: Sr Bettina war als Mittelfeldspielerin Deutsche Vizemeisterin und hat sogar ein Länderspiel für die Deutsche Frauenfußball Nationalmannschaft bestritten. Was Fußball, Religion und ihre Arbeit mit Kindern verbindet, erklärt Sr. Bettina in dieser Episode der "Lebensweisen".