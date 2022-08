Verschleppt

Staffel 1 Folge 25 45 Minuten

Der ehemalige Zolleinnehmer Matthäus, jetzt Nachfolger Jesu, wird in seinem Haus zusammengeschlagen. Entsetzt stellt Jesus fest, dass es sich bei dem Anstifter ausgerechnet um einen gelähmten Mann handelt, den er zuvor geheilt hat. In Tiberias haben sich Ur und Herodias miteinander verbündet, um Maria das Leben zur Hölle zu machen: noch ein Jahr lang soll sie am Leben bleiben und in einem Bordell in Sychar misshandelt und gedemütigt werden. Unterdessen beschließt Salome, dass ihr Leben ohne Jair wertlos geworden ist...