Sei wahrhaftig und wahr (Matthäus 5,33-37, Hans-Georg Wünch)

Ist etwas verschweigen schon eine Lüge? Es gibt immer wieder Situationen, in denen die Wahrheit nicht so genau genommen wird. Oft will man sich versichern und fragt: Schwörst du? Auch Jesus hatte zu dem Thema Wahrhaftigkeit einiges zu sagen. Hans-Georg Wünch vom Missionswerk Neues Leben hat in der Bibel nachgeschlagen.