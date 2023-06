Paulus Vorbild für authentisches Christsein (2. Korinther 3,18, Mark-Torsten Wardein)

Paulus wird öfter als Vorzeigechrist gesehen. Christen soll man ansehen, dass sie Jesus nachfolgen. Doch was heißt das, ein authentisches Leben in Christus zu führen? Mark-Torsten Wardein vom Missionswerk Neues Leben antwortet in 14 Punkten.