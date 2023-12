Unfall (Psalm 116,3-10, Daniel Mannweiler)

Er hat hart trainiert. Bald kann er beweisen, was in ihm steckt. Die Teilnahme an der Ironman Weltmeisterschaft in Hawaii war ein jahrelanger Traum von Daniel Mannweiler. Doch dann geschah etwas Schreckliches. In seiner Andacht spricht Daniel Mannweiler über die wunderbare Rettung Gottes.