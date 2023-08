Angst (Johannes 16,31-33, Daniel Mannweiler)

Angst. Sie sitzt einem oft im Nacken, wenn man etwas Neues anfangen möchte. Oder wenn man an der Startlinie eines Fahrradrennens steht. Was kann einem helfen, mit ihr umzugehen? "Du fährst dahin, wo du hinschaust!". Daniel Mannweiler spricht in seiner Andacht über diese Fahrradregel Nummer eins.