Ich habe keinen Menschen... (Johannes 5,1-9a, Monika Wallerberger)

Folge 293 7 Minuten

Allein und verlassen. In Zeiten der Krankheit und des Leides wiegt es nochmal schwerer, keinen zu haben, der sich um einen kümmert. In diese Situation tritt Jesus mit der Frage: Willst du gesund sein? Monika Wallerberger spricht in ihrer Andacht über den Gelähmten am See der Heilung.