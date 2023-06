Innehalten (Psalm 3, Wilhelm Risto)

Folge 299 7 Minuten

Man wacht auf und oft fangen die Gedanken sofort an zu kreisen. Es muss noch so viel erledigt werden. Probleme über Probleme. Wie kann man dieser Abwärtsspirale entkommen? Auch König David wusste, wie es ist, mit Sorgen aufzuwachen. Aber er fand eine Möglichkeit, ihnen Einhalt zu gebieten. In seiner Andacht nimmt Wilhelm Risto vom Verein Neues Leben Psalm 3 genauer unter die Lupe.