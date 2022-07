"Den Frieden bewahren" - Input von Andreas "Boppi" Boppart

Staffel 1 Folge 1 55 Minuten

Den Frieden bewahren ist nicht immer ganz einfach, weder den eigenen noch den in der Welt, meint Andreas "Boppi" Boppart. Doch das Evangelium in die Welt bringen sei Frieden in die Welt bringen. In seiner gewohnt lockeren Art erzählt er anhand von alltäglichen Situationen wie er durch ein paar Tricks seinen Frieden zu bewahren versucht.