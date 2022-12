Nicole Jäger

Folge 209 19 Minuten

Es beginnt mit der großen Liebe. Die erfolgreiche Kabarettistin Nicole Jäger glaubt, den Mann gefunden zu haben, der sie so liebt, wie sie ist. Doch nach anderthalb Jahren beginnt Nicoles Partner, sie zu ignorieren, abzuwerten und zu demütigen. Sie begreift lange nicht, dass das häusliche Gewalt ist. Er stalkt sie, lässt sie nicht mehr in Ruhe, macht ihr immer mehr Druck. Als sie sich schließlich trennen will, versucht er sogar, sie zu erwürgen. Endlich begreift Nicole Jäger, dass sie in einer toxischen Beziehung lebt. Heute erzählt sie ihre Geschichte, um anderen Betroffenen zu helfen.