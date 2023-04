Titus Schlagowsky

Folge 210 19 Minuten

Titus Schlagowsky ist ganz unten angekommen, als ihm Gott begegnet. Er sitzt wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis, erlebt die schlimmste Zeit seines Lebens und steht kurz vor dem Selbstmord. Da beschließt er, zu Gott zu beten. "In der Nacht ist der Deal entstanden, dass ich gesagt habe: Wenn du dafür sorgst, dass ich hier bald herauskomme, sorge ich dafür, dass ich dich verkündige." Und so kommt es. Er macht die Ausbildung zum Prediger und beginnt im ersten Lockdown, in seiner Kneipe Andachten aufzuzeichnen. Als die Lokale wieder öffnen dürfen, entscheidet er sich, dies weiterzuführen. Auf diesem Wege erreicht Schlagowsky Menschen, die sonst nicht in eine Kirche gehen würden.