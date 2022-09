Ricardo Lange

Ricardo Lange ist seit 12 Jahren Intensivpfleger in Berlin und eigentlich liebt er seinen Beruf. Eigentlich, denn: "Missstände in der Pflege gab es schon vor Corona". Doch durch die Pandemie haben sie sich massiv verstärkt. Seit Beginn der Corona-Krise äußert er sich öffentlich zu den Problemen und ist mittlerweile zum Gesicht der Pflege in Deutschland geworden. Spätestens als er im letzten Jahr zur Bundespressekonferenz eingeladen wurde, hat Lange bundesweite Bekanntheit erreicht. Lange hat in den vergangenen zwei Jahren so viel gearbeitet wie noch nie zuvor und gleichzeitig wurde er so viel angefeindet wie noch nie zuvor.