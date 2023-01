Daniel Aminati

Staffel 1 Folge 218 19 Minuten

Daniel Aminati kennen viele als erfolgreichen, immer gut gelaunten Moderator von ProSieben. Seit April 2022 ist er glücklich verheiratet, im Sommer erwartet er sein erstes Kind. Doch sein Leben verlief nicht immer in so geordneten Bahnen. Als Kind leidet Aminati unter einem prügelnden Vater, landet in Erziehungsheimen, wechselt oft die Schule und schafft keinen Schulabschluss. Auf den großen Erfolg mit einer Boyband folgt der finanzielle Ruin und ein Drogenentzug. Mit welchen Prinzipien er es zurück ins Leben geschafft hat, erzählt Daniel Aminati im Interview.