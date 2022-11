Folge 6

Staffel 1 Folge 6 50 Minuten

Sommer 2022. Luca ist mittlerweile zwar trockener Alkoholiker, aber leichter hat er es dadurch nicht. Als Jana ihm heimlich folgt, beginnt sie zu verstehen, was ihr Freund durchmacht. Dann bekommt sie plötzlich Nachrichten, die auch ihre Zukunftsplanung erschüttern und diesmal ist es Luca, der ihr in der Hoffnungslosigkeit beisteht. Als die Pilger nach Galizien kommen, ruft das Erinnerungen an die Hochzeit von Yun Soo und Raquel wach… vielleicht auch alte Gefühle? Ursula kämpft um ihre Erinnerungen an Roberto, aber auf dem Camino fühlt sie sich ihm nahe.