Die Dienerinnen des Heiligen Geistes

Staffel 1 Folge 42 25 Minuten

Im Kloster der "Rosa Schwestern" - oder der "Dienerinnen des Heiligen Geistes von der Ewigen Anbetung" - in Bad Driburg trennt ein Gitter den Lebensbereich der Schwestern von der Außenwelt. Ewige Anbetung ist hier ernst gemeint. Stunde um Stunde wechseln sich die Schwestern beim Gebet ab. Dass dieses Leben in Stille hinter dem Gitter der Klausur auch fröhlich und voll Freiheit sein kann, zeigt "grenzenlos" in dieser Episode.