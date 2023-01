Entschlossen vorwärts (1/2)

Folge 1628 26 Minuten

"Zieh deine Bekehrung durch", fordert P. Wolfgang Wegert in dieser Predigt auf. Doch wie gelingt das in herausfordernden Zeiten, in denen Ängste und (innere) Widerstände oft überwiegen? Anhand passender Bibelstellen gibt Pastor Wolfgang Wegert mut-machende Tipps.